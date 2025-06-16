في عملية نوعية أُطلق عليها اسم «قاع الظلام»، أحبطت إدارة مكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، محاولة لترويج أكثر من 3.5 مليون قرص من مادة الكبتاغون المخدرة، بلغ وزنها الإجمالي ما يقارب 585 كيلوغراماً، وتُقدّر قيمتها السوقية بأكثر من 19 مليون درهم.

وكانت العملية ضربة استباقية لتشكيلٍ عصابي رُصدت تحركاته بدقة، حاول استخدام أساليب تمويه لإخفاء المواد المخدرة، والإفلات من يد العدالة، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل بعد أن أحكمت الأجهزة الأمنية قبضتها، وأحبطت المخطط في مهده.

ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى تعزيز تعاونهم مع الجهات المختصة، والإبلاغ عن أي نشاطات يشبته بها تتعلق بالمخدرات عبر الرقم المجاني 8004654 أو البريد الإلكتروني dea@shjpolice.gov.ae.