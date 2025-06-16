تشهد الأبحاث الطبية تقدمًا بارزًا في مواجهة السرطان، مع إعلان علماء تقنية علاجية مبتكرة تستخدم الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIR) لتفتيت الخلايا السرطانية بدقة، دون إلحاق الضرر بالأنسجة السليمة. ووفقًا لدراسة حديثة، تعتمد الطريقة على تحفيز جسيمات نانوية داخل الخلايا المصابة باستخدام أطوال موجية محددة من الأشعة تحت الحمراء، مما يؤدي إلى تسخينها موضعيًا وتفكيك الخلية السرطانية من الداخل.وتتميّز هذه التقنية بكونها غير جراحية وتستهدف بدقة الخلايا المريضة، ما يقلّل من الآثار الجانبية مقارنة بالعلاج الكيماوي أو الإشعاعي. وتتيح الأشعة للطبيب التحكّم في تركيز العلاج وعمق تأثيره داخل الجسم.وأظهرت التجارب الأولية نتائج واعدة، مع تقلص ملموس في حجم الأورام لدى نماذج مخبرية، مما يمهّد الطريق أمام اختبارها سريريًا خلال المراحل القادمة.في ظل تصاعد الجهود العالمية لتطوير علاجات أكثر أمانًا وفعالية، يمنح هذا الابتكار أملًا جديدًا في تحسين نتائج علاج السرطان وتخفيف معاناة المرضى.