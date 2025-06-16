يواصل تطبيق التراسل الفوري (واتساب) تطوير خدماته، حيث تختبر شركة ميتا أداة جديدة تتيح للمستخدمين إنشاء روبوتات دردشة ذكية داخل التطبيق، في خطوة تنافس بها منصات مثل OpenAI وGemini.ورغم أن خاصية Meta AI متوفرة على واتساب منذ فترة، وتُمكّن المستخدمين من إنشاء صور أو وصفات عبر مطالبات نصية، إلا أن الأداة الجديدة، سترتقي بهذه التجربة، إذ ستتيح قريباً قراءة الصور ومقاطع الفيديو وتوليد محتوى تفاعلي أكثر تقدماً.وبحسب أحدث المعلومات، أُضيفت في النسخة التجريبية من واتساب علامة تبويب جديدة تُدعى AI Studio، تتيح إنشاء روبوتات دردشة دون الحاجة إلى خبرة برمجية، مع إمكانية تخصيصها لتصبح شريكاً في المحادثات.وستُطرح هذه الميزة تدريجياً للمستخدمين على نظامي أندرويد وiOS، مع توقعات بتوسيع نطاقها لاحقاً.