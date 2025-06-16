اضطرت طائرة تابعة لشركة «إيزي جيت» إلى الهبوط اضطرارياً في مطار إزمير بتركيا، بعد أن أبلغ الركاب عن رائحة دخان داخل الطائرة.

كانت الطائرة، وهي من طراز إيرباص A320، متجهة من بافوس في قبرص إلى مطار بريستول في بريطانيا، عندما تم رصد المشكلة الفنية بعد ساعة و20 دقيقة من الإقلاع.

ويأتي هذا الحادث في أعقاب كارثة جوية مروعة في الهند، أثارت صدمة عالمية.

وفقاً لتقارير إعلامية، كانت الطائرة تحلق على ارتفاع 36000 قدم عندما تم الإبلاغ عن رائحة الدخان.

وقرر الطيار تحويل مسار الطائرة على الفور إلى إزمير، حيث هبطت بسلام واستقبلتها فرق الطوارئ كإجراء احترازي.

من جانبها، أصدرت «إيزي جيت» بياناً جاء فيه: «تم تحويل الرحلة EZY2902 إلى إزمير بسبب مشكلة فنية تسببت في رائحة دخان داخل الطائرة، وهبطت الطائرة بأمان وتم استقبال الركاب في المطار بشكل طبيعي».

وتم توفير الإقامة الفندقية والوجبات للركاب، ومن المتوقع أن يستكملوا رحلتهم إلى بريستول على متن طائرة بديلة في وقت لاحق اليوم.

وأكدت الشركة أن سلامة الركاب وطاقم الطائرة هي الأولوية القصوى، مشيرة إلى التزامها بمعايير السلامة الصارمة.

في سياق متصل، لا يزال العالم تحت صدمة تحطم طائرة تابعة لشركة «إير إنديا» في أحمد آباد، الذي أودى بحياة 241 من أصل 242 راكباً، إضافة إلى 29 شخصاً على الأرض.

الناجي الوحيد، البريطاني فيشواش كومار راميش (40 عاماً)، روى تجربته المروعة وكيف شاهد أشخاصاً يموتون أمام عينيه.

وفي لندن، أقيمت اليوم وقفة تضامنية لضحايا الحادث الهندي، حيث استمع الحضور إلى قصة مأساوية لفتاتين أصبحتا يتيمتين بعد وفاة والدهما في الحادث، وكان قد سافر لنثر رماد زوجته المتوفاة.