لقي ما لا يقل عن 6 سياح حتفهم، ولا يزال العديد منهم في عداد المفقودين، في حادثة انهيار جسر حديدي قديم، فوق نهر إندراياني، في منطقة كوندمالا في تالوكا مافال بولاية ماهاراشترا الهندية، في كارثة مأساوية ظهر اليوم (الأحد)، وفقاً لتصريحات رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا ديفيندرا فادنافيس.

ووقعت الحادثة نحو الساعة 3:30 عصراً بالتوقيت المحلي في منطقة سياحية شهيرة تشهد إقبالاً كبيراً خلال عطلات نهاية الأسبوع بسبب موسم الرياح الموسمية، مما زاد من عدد الزوار على الجسر البالغ عمره نحو 30 عاماً.

ووفقاً لشرطة بيمبري-تشينشواد، يُخشى أن يكون ما بين 10 إلى 15 شخصاً ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض، فيما جُرفت أعداد أخرى بمياه النهر المتدفقة بقوة نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة خلال اليومين الماضيين، وقد هرعت فرق الإنقاذ، بما في ذلك فرق من قوات الاستجابة للكوارث الوطنية (NDRF) والشرطة المحلية والقرويين، إلى موقع الحادثة لإجراء عمليات البحث والإنقاذ، إذ تم إنقاذ ما بين خمسة إلى سبعة أشخاص حتى الآن، ونُقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأشار النائب عن منطقة مافال، سونيل شيلكه، إلى أن الجسر كان مكتظاً بنحو 100 سائح عندما انهار فجأة، مضيفاً أن بعض الأشخاص تمكنوا من السباحة إلى الشاطئ بأمان، وأوضحت تقارير أن الجسر، الذي يُعرف أيضاً باسم جسر كوندمالا، كان مغلقاً إدارياً قبل أشهر بسبب حالته المتدهورة، لكن الزوار تجاهلوا التحذيرات واستخدموه لعبور النهر أو التقاط الصور، وتُجري السلطات تحقيقاً لتحديد أسباب الانهيار، مع ترجيحات بأن الازدحام الزائد وارتفاع منسوب المياه بسبب الأمطار ساهما في الحادثة.

وتُعد منطقة كوندمالا، القريبة من بلدة تاليجاون دابادي في تالوكا مافال، وجهة سياحية شهيرة في ولاية ماهاراشترا، خصوصاً خلال موسم الرياح الموسمية، إذ يقصدها السياح للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة والبحيرات والشلالات المحيطة بنهر إندراياني، ويُعتبر النهر نفسه موقعاً ذا أهمية دينية وسياحية، إذ يجذب الزوار على مدار العام، خصوصاً في عطلات نهاية الأسبوع والأعياد.

ويبلغ عمر الجسر الحديدي المنهار نحو ثلاثة عقود، وكان يُستخدم كممر للمشاة لعبور النهر، ورغم تحذيرات سابقة بشأن حالته المتدهورة، لم يتم إجراء صيانة كافية أو فرض إغلاق صارم. وتشير تقارير سابقة إلى حوادث مشابهة في المنطقة، مثل انهيار جسر آخر فوق نهر إندراياني في قرية آمبي عام 2019، والذي لم يسفر عن ضحايا ولكنه أثار مخاوف بشأن سلامة البنية التحتية القديمة في المنطقة.