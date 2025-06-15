شهدت محافظة أكساراي التركية، وبالتحديد بالقرب من وادي إهلارا، حادثة مأساوية اليوم الأحد، إذ تحطم منطاد هوائي، مما أسفر عن وفاة الطيار وإصابة 19 سائحًا.

وذكرت وسائل إعلام تركية محلية، أن الحادثة وقعت نتيجة تغير مفاجئ في اتجاه الرياح، مما أدى إلى فقدان السيطرة على المنطاد.

وأوضح محافظ أكساراي محمد علي قومبوز أوغلو، في بيان رسمي، أن المنطاد كان يحاول الهبوط الاضطراري بالقرب من قرية غوزلوكويو عندما تعرض لحادثة مروعة.

وأثناء محاولة الهبوط، سقط الطيار من سلة الركاب، وتعلقت قدماه بحبل، مما تسبب في احتجازه أسفل السلة.

وأضاف المحافظ: للأسف، توفي الطيار جراء الحادثة، فيما نُقل السياح المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتُظهر لقطات مؤلمة من مكان الحادثة المنطاد وهو منكمش على الأرض، بينما سلة الركاب ملقاة على جانبها. وهرعت فرق الطوارئ إلى الموقع لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم للعلاج.



ولم يتم الكشف عن هوية الطيار أو السياح المصابين حتى الآن، فيما بدأت السلطات التركية تحقيقاتها لتحديد الأسباب الدقيقة للحادثة، ويُتوقع أن تركز التحقيقات على تقييم الظروف الجوية ومدى تأثيرها على سلامة الرحلة.

سياحة المناطيد في تركيا



تُعد رحلات المناطيد الهوائية من الأنشطة السياحية الشهيرة في وسط تركيا، خصوصاً في منطقة كابادوكيا، التي تتميز بتضاريسها الوعرة ومعالمها الطبيعية والتاريخية.

وتشمل هذه المعالم مداخن الجنيات، وهي تشكيلات صخرية مخروطية الشكل ناتجة عن التعرية الطبيعية على مدى آلاف السنين، التي تُعد جزءًا من مواقع التراث العالمي لليونسكو.

كما تضم المنطقة كنائس قديمة محفورة في وجوه المنحدرات الصخرية، مما يجعلها وجهة سياحية فريدة.