في زمنٍ تتسارع فيه معدلات القلق والانتحار بين الأطفال والمراهقين حول العالم، جاء تقرير منظمة (كيدز رايتس)، بالتعاون مع جامعة إيراسموس في روتردام، ليضع إصبعه على جرحٍ مفتوح: «الطفولة تواجه أزمة نفسية متفاقمة، تغذّيها بيئة رقمية سامة تقودها منصات التواصل الاجتماعي».التقرير الصادر من لاهاي، كشف أرقاماً مقلقة: «أكثر من 14% من المراهقين بين 10 و19 عاماً يعانون اضطرابات نفسية، فيما يسجّل العالم ست حالات انتحار لكل 100 ألف شاب بين 15 و19 عاماً». المؤسس مارك دولارت، وصف النتائج بأنها «جرس إنذار لا يمكن تجاهله»، محذراً من نقطة تحوّل خطيرة تقودها ثقافة «التفاعل المفرط» على حساب رفاه الطفل.مؤشر حقوق الأطفال، الذي يرصد أوضاعهم في 194 دولة، سلّط الضوء على العلاقة بين التدهور النفسي والاستخدام القهري للمنصات الرقمية، وما يرافقه من عزلة وتفكك اجتماعي. أوروبا بدت الأكثر تضرراً: «13% من المراهقين بعمر 13 عاماً يستخدمون المنصات بشكل (إشكالي)، بينما يعاني 39% من إدمان رقمي في عمر 15 عاماً».في المقابل، تتصاعد التحركات لاحتواء الظاهرة. اليونان، بدعم فرنسي وإسباني، طرحت تنظيم وصول الأطفال إلى المنصات، فيما أثار وثائقي (أدلسنس) على (نتفليكس) موجة قلق أوروبي دفعت بريطانيا وفرنسا لبحث إدراجه في المناهج.