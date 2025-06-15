تشهد الهواتف الذكية حول العالم موجة متصاعدة من الهجمات الخبيثة التي تستهدف بيانات المستخدمين وأموالهم، في ظل تزايد الاعتماد على الأجهزة المحمولة في الحياة اليومية. ووفقاً لتقرير حديث من (كاسبرسكي)، ارتفع عدد البرمجيات الخبيثة المستهدفة للهواتف بنسبة 27% خلال الربع الأول من 2025م، مع تسجيل نحو 180 ألف عينة برمجية، تشمل تروجانات مصرفية وسرّاق بيانات. وتكمن خطورة هذه الهجمات في قدرتها على التسلل بصمت إلى الأجهزة، إذ رُصدت حالات مثل حملة (Triada) التي زُرعت مسبقاً في بعض الهواتف عند التصنيع، وتمكّنت من تعديل بيانات المحافظ الرقمية وسرقة معلومات حساسة من التطبيقات البنكية. كما حذرت تقارير أمنية من هجمات متطورة تستهدف شخصيات عامة وسياسية، إذ يُمكن للهاتف أن يتحوّل إلى أداة تجسّس عبر تقنيات اختراق صامتة لا تتطلب أي تفاعل من المستخدم. وتُعدّ مؤشرات مثل استنزاف البطارية غير المبرر أو تباطؤ أداء الجهاز من أبرز علامات الإصابة ببرمجيات خبيثة. وللحماية، ينصح الخبراء باتباع خطوات وقائية تشمل: تحديث النظام والتطبيقات بانتظام، تحميل البرامج فقط من المتاجر الرسمية، الحذر من الرسائل والروابط المشبوهة، استخدام تطبيقات رسائل مشفّرة، تشغيل وضع الطيران في الشبكات غير الآمنة، تثبيت برامج مكافحة الفايروسات الموثوقة، مراقبة استهلاك البطارية وأداء الجهاز، واللجوء إلى إعادة ضبط المصنع عند الاشتباه القوي بالاختراق. في ظل اتساع رقعة الهجمات الرقمية، بات الوعي الرقمي خط الدفاع الأول لكل مستخدم، فالتهديد لم يعد افتراضياً فقط، بل أصبح حاضراً في جيب كل شخص يحمل هاتفاً ذكياً.حدّث هاتفك بانتظام دائماًراقب البطارية والأداء جيداًحمّل التطبيقات من المتاجر