كشف تقرير دولي نشر حديثاً، أن نحو ربع سكان العالم يتكونون من فئة المراهقين (10– 19 عاماً)، مما يعكس وزنًا ديموغرافيًا كبيرًا لهذه الشريحة الحيوية. وأشار التقرير إلى أن عدد المراهقين في 2025م، تجاوز 1.9 مليار شخص، يعيشون في بيئات اجتماعية وثقافية متنوعة، بينهم نحو 80% في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل. كما ربط التقرير بين التركيبة السكانية الشابة والتحديات الصحية والنفسية، خصوصًا في مجالات التعليم والتوظيف والرعاية الصحية النفسية.وأشارت الدراسة إلى تزايد معدلات القلق والاكتئاب بين هذه الفئة، حيث ترجع أسباب ذلك إلى الضغوط المدرسية والاجتماعية، ونقص فرص العمل، بالإضافة إلى النمو السريع لعالم التكنولوجيا والتواصل الرقمي. وشدد التقرير على أهمية توجيه السياسات العامة نحو تعزيز الدعم النفسي والاجتماعي للمراهقين، وتحسين جودة التعليم والاندماج في سوق العمل.في ضوء هذه الأرقام، يُعد الاستثمار في صحة المراهقين وتعليمهم ركيزة أساسية لضمان مستقبل مستدام وشامل للبشرية.