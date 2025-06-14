أعلنت مصر إرجاء الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، والذي كان مقررًا بتاريخ 3 يوليو، إلى الربع الأخير من العام الحالي، موضحة أن القرار جاء بعد نقاشات مكثفة داخل الجهات المعنية، وذلك في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة التي قد تؤثر على الاستقرار والأجواء الدولية للحدث.



ووفقًا لبيان رسمي صدر عن وزارة السياحة والآثار المصرية، فإن الإرجاء يأتي انطلاقًا من المسؤولية الوطنية وحرص مصر على تقديم حدث استثنائي عالمي يليق بعظمة الحضارة المصرية وتراثها الفريد، وأشارت الوزارة إلى أن الافتتاح الرسمي، الذي كان من المقرر أن يحضره رؤساء وزعماء عالميون، سيتم تحديد موعده الجديد خلال الربع الأخير من عام 2025، مع الإعلان عنه في الوقت المناسب بعد التنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأوضحت الوزارة أن المتحف، الذي يُعتبر أحد أكبر المتاحف الأثرية في العالم، سيواصل استقبال الزوار في ضوء الافتتاح التجريبي الذي بدأ منذ أشهر، مما يسمح للجمهور باستكشاف معروضاته الفريدة، بما في ذلك كنوز الملك توت عنخ أمون، قبل الافتتاح الرسمي الكبير، وأكدت أن الهدف من الإرجاء هو ضمان تنظيم فعالية تليق بمكانة مصر السياحية والثقافية على الساحة الدولية، وبما يضمن مشاركة دولية واسعة تواكب أهمية الحدث.

وكان من المقرر افتتاح المتحف المصري الكبير في 3 يوليو المقبل، وجهزت مصر لافتتاح ضخم يحضره عدد من قادة الدول ووفود رفيعة المستوى من جميع أنحاء العالم، ووجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بالفعل العديد من الدعوات لعدد من قادة الدول.

ويعتبر المتحف المصري الكبير مشروعًا طموحًا هدفه الجمع بين التراث المصري القديم والتكنولوجيا الحديثة، ويقع المتحف على هضبة الجيزة بالقرب من أهرامات الجيزة، ويُتوقع أن يكون أحد أكبر المتاحف الأثرية في العالم بمساحة تبلغ 490,000 متر مربع.

ويحتوي المتحف المصري الكبير على أكثر من 100,000 قطعة أثرية، بما في ذلك كنوز الملك توت عنخ أمون، التي ستنتقل إليه من المتحف المصري في ميدان التحرير.

بدأ بناء المتحف في عام 2012 وكان من المقرر افتتاحه في عام 2020، لكنه واجه تأخيرات عديدة بسبب التحديات المالية واللوجستية، إضافة إلى جائحة كوفيد-19، وفي عام 2023 تم افتتاح جزء تجريبي من المتحف مما سمح للزوار بتجربة بعض المعروضات، لكن الافتتاح الرسمي الكبير، الذي كان يُتوقع أن يحضره رؤساء وزعماء عالميون لم يتحقق بعد.