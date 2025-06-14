في حادثة غريبة ومأساوية، توفي الملياردير الهندي سنجاي كابور، رئيس مجلس إدارة شركة Sona Comstar المتخصصة في صناعة قطع غيار السيارات، إثر تعرّضه لصدمة تحسسية حادة خلال مشاركته في مباراة بولو أقيمت في نادي Guards Polo Club في إنجلترا.

ووفقا لما نشره موقع ميرور البريطاني، ابتلع الملياردير الهندي نحلة عن طريق الخطأ أثناء المباراة، مما أدى إلى رد فعل تحسسي قاتل انتهى بحالة قلبية مفاجئة.

وكان كابور، البالغ من العمر 53 عامًا، يلعب في المباراة عندما شعر فجأة بصعوبة في التنفس، مما دفعه إلى طلب توقف المباراة، وفقًا لشهود العيان، حاول كابور مغادرة الملعب لكنه سقط أرضًا بسبب تفاقم حالته، ووصلت فرق الإسعاف بسرعة إلى الموقع، لكنه توفي في المستشفى بعد دقائق قليلة من وصوله، على الرغم من محاولات الإنعاش المحمومة.

وأكدت التحقيقات الأولية أن كابور تعرض لصدمة تحسسية حادة نتيجة ابتلاعه لنحلة، مما أدى إلى تورم في الحلق وانسداد المجاري التنفسية، وبالتالي نقص الأكسجين الذي أدى إلى الوفاة، وأشارت التقارير إلى أن كابور لم يكن يعاني من تاريخ معروف بالحساسية تجاه لسعات النحل أو الحشرات، مما جعل الحادثة أكثر غرابة وصعوبة في التنبؤ بها.

وتعد الحساسية التحسسية الحادة، هي رد فعل تحسسي شديد يمكن أن يهدد الحياة، ويحدث عادةً نتيجة التعرض لمادة معينة مثل لسعة النحل أو تناول غذاء يحتوي على مكونات تحسسية، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تُعتبر الحساسية التحسسية من الأسباب الرئيسية للوفيات المفاجئة، إذ يمكن أن تؤدي إلى انسداد المجاري التنفسية أو صدمة قلبية في غضون دقائق إذا لم يتم علاجها بسرعة.

وترك كابور، الذي كان يُعتبر واحدًا من أبرز الشخصيات في صناعة السيارات الهندية، بصمة كبيرة في عالم الأعمال، حيث تولى رئاسة مجلس إدارة Sona Comstar، الشركة التي أسسها والده الراحل سوريندر كابور (Surinder Kapur) عام 1997، بعد وفاته في عام 2015، وكانت الشركة، المختصة في تصنيع قطع غيار السيارات، قد نمت بسرعة لتصبح واحدة من الشركات الرائدة عالميًا في هذا المجال.

كان كابور معروفًا بحبه لرياضة البولو، التي كان يمارسها بانتظام، مما جعله شخصية بارزة في المجتمع الرياضي الدولي، وكان متزوجًا سابقًا من الممثلة البوليوودية كاريشما كابور، وله منها ابنتان، سامايرا وكيان، ما جعل وفاته تثير اهتمامًا كبيرًا في الهند وخارجها.

المثير في الأمر أن كابور كان قد نشر تغريدة مؤثرة على حسابه الرسمي قبل ساعات فقط من وفاته، عبّر فيها عن حزنه على ضحايا حادثة تحطم طائرة Air India في مدينة أحمد أباد، قائلاً: «أنباء مؤلمة عن تحطم طائرة Air India في أحمد آباد، أفكاري وصلواتي مع جميع العائلات المتضررة. عسى أن يجدوا القوة في هذه الساعة العصيبة».