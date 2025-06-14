شهدت مدينة إسكي شهير، إحدى المدن التركية الهادئة، حادثة غريبة ومثيرة للجدل، عندما اقتحم رجل مسلح يحمل بندقية صيد فرعاً لأحد البنوك الشهيرة في البلاد في حي أودونبازاري المزدحم، حاول تهديد موظفي البنك لإجبارهم على منحه قرضاً فورياً لتسديد ديونه المتراكمة.

ووفقاً لوسائل إعلام محلية تركية، دخل المسلح، الذي يبلغ من العمر 42 عاماً ويعاني من ضائقة مالية، وهو في حالة نفسية مضطربة، إلى البنك حوالى الساعة 11:30 صباحاً، وهو يحمل بندقية صيد من طراز «شوت جن»، وهي سلاح شائع يستخدم عادةً لصيد الطيور.

وبدأ الحادثة عندما طالب الرجل بمقابلة مدير الفرع، ملوحاً بسلاحه مطالباً بقرض بقيمة 200,000 ليرة تركية (ما يعادل حوالى 6,000 دولار أمريكي) لتسديد ديونه، وقد أثار المشهد حالة من الذعر بين العملاء والموظفين، الذين حاولوا الاحتماء خلف المكاتب.

وتمكنت قوات الأمن التركية من التدخل بسرعة بعد تلقي بلاغ عاجل من أحد الموظفين، وبعد مفاوضات استمرت لمدة ساعة تقريباً، استسلم المسلح دون وقوع إصابات، حيث تم احتجازه ونقله إلى مركز الشرطة للتحقيق، وكشفت التحقيقات الأولية أن الرجل كان يعاني من ضغوط مالية هائلة بسبب ديون متراكمة نتيجة فشل مشروع تجاري صغير، مما دفعه إلى اتخاذ هذا القرار اليائس.

وتعرف مدينة إسكي شهير، الواقعة في شمال غرب تركيا، بأجوائها الأكاديمية والثقافية، حيث تستضيف جامعتين كبيرتين وتجذب السياح بمناظرها الطبيعية وأسواقها التقليدية، ومع ذلك، كغيرها من المدن التركية، تواجه المدينة تحديات اقتصادية متزايدة، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم في تركيا، التي وصلت إلى مستويات قياسية في السنوات الأخيرة، مما زاد من الضغوط المالية على الأفراد.