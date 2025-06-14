اضطرت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الهندية (آير إنديا)، تحمل رقم الرحلة AI 379، إلى تنفيذ هبوط اضطراري في مطار فوكيت الدولي بتايلند صباح (الجمعة) بعد تلقي تهديد بوجود قنبلة على متنها خلال رحلتها من فوكيت إلى نيودلهي.

وعادت الطائرة الهندية، التي كانت تقل 156 راكبًا، إلى المطار بعد تحليقها فوق بحر أندامان، إذ نفذت إجراءات أمنية صارمة لضمان سلامة الركاب وطاقم الطائرة، وبعد تفتيش دقيق، أكدت السلطات التايلندية عدم العثور على أي أجهزة متفجرة أو مواد مشبوهة، فيما لا يزال التحقيق جاريًا لتحديد مصدر التهديد.

ووفقًا للسلطات في مطار فوكيت، تم اكتشاف رسالة تهديد مكتوبة في أحد حمامات الطائرة بعد إقلاعها في الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت غرينتش)، وقرر الطيار على الفور العودة إلى فوكيت، إذ تم إجلاء جميع الركاب بأمان وفقًا لخطة الطوارئ في المطار.

وقال مدير مطار فوكيت، مونشاي تانود، في مؤتمر صحفي: «تلقينا تقريرًا عن تهديد بوجود قنبلة مكتوب داخل حمام الطائرة، فقام الطيار بإبلاغ برج المراقبة وقرر العودة بعد التحليق لتقليل الوقود».

ووفقًا لبيانات موقع Flightradar24، قامت الطائرة بحلقات واسعة فوق بحر أندامان لتقليل الوقود قبل الهبوط، وفعّل مطار فوكيت خطة الطوارئ الخاصة بالتهديدات بالقنابل، إذ تمركزت فرق الإطفاء والشرطة والفرق الطبية على المدرج، وتم نقل الطائرة إلى منطقة معزولة (موضع ركن الطائرة 99) لإجراء تفتيش شامل.

وعملت السلطات التايلندية على إجلاء الركاب وتفتيش أمتعتهم يدويًا، بينما قامت فرق التخلص من المتفجرات بالتعاون مع شرطة فوكيت بتفتيش الطائرة والأمتعة المسجلة، وأكدت السلطات عدم العثور على أي متفجرات أو مواد مشبوهة، وتم إلغاء حالة الطوارئ في وقت لاحق.

واستأنفت الطائرة رحلتها إلى نيودلهي في الساعة 16:28 بتوقيت تايلند بعد إتمام الإجراءات الأمنية، وتجري الشرطة تحقيقًا مع ثلاثة مشتبه بهم، بما في ذلك الراكب الذي عثر على الرسالة، لكن لم يتم تحديد الجاني بعد.

تأتي هذه الواقعة بعد يوم واحد من كارثة تحطم طائرة تابعة لآير إنديا في أحمد آباد، إذ لقي أكثر من 240 شخصًا مصرعهم بعد إقلاع الطائرة المتجهة إلى مطار غاتويك في لندن، وفي تعليق لها أكدت آير إنديا أنها تأخذ جميع التهديدات على محمل الجد، وتعتزم اتخاذ إجراءات قانونية ضد مرتكبي التهديدات الكاذبة لاسترداد الأضرار الناجمة عن الاضطرابات.

ولم تكشف السلطات التايلندية تفاصيل دقيقة حول طبيعة التهديد، لكن مدير المطار أشار إلى أن الشرطة تواصل التحقيق مع المشتبه بهم، دون تحديد هوية الشخص الذي كتب الرسالة.