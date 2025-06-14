من التقاليد الرومانية القديمة إلى العادات اليومية لعمالقة التاريخ مثل توماس جيفرسون، لطالما ارتبط التعرض للماء البارد بفوائد صحية واعدة. لكن، هل هذا التقليد العتيق يحمل فعلاً مفتاحاً لتقوية المناعة؟ العلم الحديث يكشف عن إجابة أكثر تعقيداً مما قد تتوقع.

وفقاً للبروفيسور مايك تيبتون، أستاذ الفسيولوجيا البشرية بجامعة بورتسموث، يُحفّز الغطس في الماء البارد الجسم عبر «استجابة الصدمة الباردة»، التي تتسبب في تسارع التنفس، زيادة ضربات القلب، وإفراز هرمونات التوتر مثل الأدرينالين والكورتيزول.

هذه الاستجابة تجعلك تشعر باليقظة والحيوية، لكنها لا تعني بالضرورة أنك محمي من الأمراض.

دراسة هولندية أظهرت أن الأشخاص الذين ينهون استحمامهم بـ30 ثانية من الماء البارد قللوا أيام مرضهم بنسبة 29%، لكنهم عانوا من نفس عدد الإصابات بالعدوى مقارنة بغيرهم.

ويرى «تيبتون» أن هذا قد يعكس مرونة نفسية أو تأثير المشاركة في الدراسة، وليس تحسناً فعلياً في المناعة.

وتشير أبحاث «تيبتون» أيضاً إلى أن السباحين، سواء في المسابح الداخلية أو الخارجية، يصابون بعدوى تنفسية أقل، ما يوحي بأن النشاط البدني، وليس البرد، هو المسؤول عن الفوائد الصحية.

ويحذر من أن التعرض الطويل للبرد قد يؤدي إلى انخفاض حرارة الجسم، ما يضعف المناعة.

وأوصى «تيبتون» بالاكتفاء بغطس قصير لا يتجاوز 90 ثانية للحفاظ على السلامة.