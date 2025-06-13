حذّر باحثون وأطباء من الاعتماد طويل الأمد على حقن الكورتيزون لعلاج مشكلات الركبة، مؤكدين أن أضرارها المحتملة تفوق فوائدها المؤقتة مع مرور الوقت.ووفقاً لما نشره موقع (24.ae) نقلاً عن دراسات طبية، قد توفر حقن الكورتيزون تسكيناً سريعاً للألم الناتج عن خشونة الركبة أو التهاب المفاصل، لكنها قد تُحدث أضراراً في أنسجة المفصل والغضاريف إذا أُعطيَت بشكل متكرر.وبيّن الأطباء أن الاستخدام المفرط لهذه الحقن يؤدي إلى إضعاف البنية الداخلية للمفصل، مما يسرّع من تدهور حالته بدلاً من معالجته، فضلاً عن احتمالات زيادة هشاشة العظام وضعف الأوتار المحيطة بالركبة.وتوصي الأوساط الطبية بعدم اللجوء إلى هذه الحقن إلا بحذر وتحت إشراف مختص، مع اعتماد إستراتيجيات علاجية شاملة تشمل التمارين التأهيلية، خسارة الوزن، واستخدام الأدوية الآمنة.ويؤكد الخبراء أن حقن الكورتيزون يجب أن تُستخدم كخيار مؤقت لا دائم، لتجنّب مضاعفات تؤثر سلباً على جودة الحياة على المدى البعيد.