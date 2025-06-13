حذّر أخصائي طب عيون من مخاطر استخدام الرموش الصناعية، مشيراً إلى أن المواد الكيميائية في لاصق الرموش قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، تشمل في بعض الحالات فقدان البصر.وأوضح الدكتور سوراب سيثي، أن معظم لواصق الرموش تحتوي على مادة الفورمالديهايد، المعروفة بتأثيرها الضار على الجلد والرموش الطبيعية، وقد تتسبب في حساسية حادة، وترقق أو فقدان دائم للرموش. وأضاف أن التعرض لهذه المادة في منطقة العين يمكن أن يؤدي إلى التهابات شديدة قد تصل إلى تلف في القرنية أو العمى في الحالات النادرة.