أظهرت دراسة علمية حديثة أن تناول فنجان من القهوة في بداية اليوم قد يسهم في الحفاظ على صحة الجسم والعقل مع التقدم في العمر.ووفقاً لفريق بحثي من جامعتي هارفارد وتافتس الأمريكيتين، فإن النساء اللاتي يستهلكن القهوة المحتوية على الكافيين في منتصف العمر تقل لديهن احتمالات الإصابة بـ11 مرضاً مزمناً عند بلوغ سن السبعين. الدراسة التي نشرت تفاصيلها وكالة الأنباء الألمانية اعتمدت على بيانات أكثر من 50 ألف امرأة تمت متابعتهن على مدار ثلاثة عقود من خلال استبيانات دورية حول العادات الغذائية والصحية.حلّل الباحثون تأثير تناول القهوة العادية، والقهوة منزوعة الكافيين، والشاي، والمشروبات الغازية على الصحة العامة، مع التركيز على معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة، والوظائف الحيوية، والصحة النفسية، والوظائف المعرفية. وتبين أن متوسط استهلاك المشاركات من الكافيين بلغ 315 ملليغراماً يومياً؛ أي ما يعادل فنجاناً ونصف فنجان كبير من القهوة.وكشفت النتائج أن زيادة استهلاك القهوة عن هذا المعدل ترتبط بتحسن فرص التمتع بصحة جيدة في الشيخوخة. في المقابل، لم تُظهر القهوة منزوعة الكافيين أي فائدة صحية ملحوظة، بينما ارتبط استهلاك المشروبات الغازية المحلاة بانخفاض احتمالات التمتع بصحة جيدة بنسبة 26%.ونقل موقع هيلث داي عن الباحثين قولهم إن «تناول القهوة باعتدال يمكن أن يحمل فوائد وقائية للصحة، خصوصاً عند اقترانه بأنماط حياة صحية تشمل ممارسة الرياضة، تناول الغذاء المتوازن، والامتناع عن التدخين».