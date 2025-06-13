الحفاظ على عظام قوية يتطلب تغذية متوازنة. إليك أفضل الأطعمة التي تدعم صحة العظام:الحفاظ على عظام قوية يتطلب تغذية متوازنة تزوّد الجسم بالعناصر الضرورية لتعزيز كثافة العظام وصحتها على المدى الطويل. فاتباع نمط غذائي غني بالفيتامينات والمعادن، إلى جانب الاهتمام بالنشاط البدني المنتظم والتعرض لأشعة الشمس باعتدال، يُسهم في بناء هيكل عظمي سليم ومتين.منتجات الألبان قليلة الدسمالسلمون والسرديناللوزالبيضالسبانخ