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شهدت مدينة أورومتشي في منطقة شينجيانغ الصينية حادثةً طريفةً وغريبةً في آنٍ واحد، بعدما تلقّت شرطة المرور بلاغاً عن خروف شارد يركض على أحد الجسور العامة، مسبباً ارتباكاً في حركة المركبات.

وبحسب بيان رسمي، هرعت دورية من شرطة المرور إلى موقع البلاغ فور تلقيه، وبدأت عملية مطاردة استمرت نحو 40 دقيقة، واجه خلالها الضباط صعوبة في السيطرة على الخروف نظراً لخفة حركته وسرعته.

لكن وبفضل التعاون بين رجال الشرطة وعدد من المارة، تمكنت القوة الأمنية من توجيه الخروف بعيداً عن مخرج الطريق السريع، وتمت السيطرة عليه دون تسجيل أي حوادث أو إصابات تُذكر.

وفي نهاية المطاردة، تم تسليم الخروف إلى صاحبه بعد التأكد من هويته، فيما أثارت الواقعة تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، إذ أشاد المستخدمون بسرعة استجابة رجال الشرطة وتعاملهم الاحترافي مع الموقف غير المعتاد.

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