أتاحت شركة ميتا أخيراً، ميزة الرسائل المباشرة (DMs) داخل منصة ثردز Threads، وفقاً لما أعلنه الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرج.

وتختبر «ميتا» الصندوق المخصص للرسائل في «ثردز» في البداية في ثلاث دول، وهي: هونغ كونغ والأرجنتين وتايلند، على أن تُوسّع الميزة إلى دول أخرى قريباً، بحسب ما أكّدته الشركة.

وكانت «ثردز» قد وفّرت سابقاً إمكانات محدودة للمراسلة عبر إمكانية مشاركة المنشورات من خلال الرسائل الخاصة في «إنستغرام»، وهي طريقة وصفت بأنها غير مريحة، إذ كانت تتطلب التنقل بين التطبيقات.

وسببت هذه الآلية بعض اللبس للمستخدمين، خصوصاً عندما تُرسل منشورات «ثردز» لأشخاص لا يملكون حساباً في المنصة، مما يمنعهم من عرض المحتوى بنحو صحيح.

وعلى الرغم من المطالب المتكررة، أبدى مسؤولو «ميتا»، وفي مقدمتهم رئيس «إنستغرام» آدم موسيري، تحفظهم تجاه فكرة بناء نظام مراسلة مستقل للتطبيق، مؤكدين في وقت سابق أنهم يفضّلون جعل التواصل عبر صندوق «إنستغرام» ذاته.

ومع التغييرات الجديدة، أكدت «ميتا» أن نظام المراسلة الجديد في «ثردز» يدعم حالياً المحادثات الثنائية فقط (1:1)، دون دعم للمجموعات أو المزايا الواسعة كالتي توفرها منصتا «إنستغرام» و«ماسنجر».