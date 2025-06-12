في حادثة مروعة أثارت حالة من الصدمة والحزن في محافظة سوهاج، أقدم مزارع من نجع مطاوع التابع لقرية أولاد سالم قبلي، بدائرة مركز دار السلام جنوب مصر، على إنهاء حياة أبنائه الثلاثة بوضع مادة سامة في أكواب عصير، قبل أن ينهي حياته شنقًا داخل منزله، على خلفية خلافات أسرية متصاعدة.

ووفقًا لتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، تلقى اللواء صبري صالح عزب، مدير الأمن، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغ إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد بوصول ثلاثة أطفال في حالة تسمم حاد، إلى جانب وصول والدهم جثة هامدة إثر انتحاره شنقًا.

وتبين أن الضحايا هم أبناء المزارع، ومن بينهم طالبة في الصف الثالث الثانوي كانت تستعد لخوض امتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاقها الأسبوع القادم.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المزارع، الذي يبلغ من العمر 45 عامًا، قام بوضع مادة سامة، يُشتبه أنها قرص حفظ الغلال (مبيد حشري)، في أكواب عصير تناولها أبناؤه الثلاثة، مما أدى إلى وفاتهم متأثرين بالتسمم الشديد.

وبعد ارتكاب الجريمة، استخدم الأب حبلًا لإنهاء حياته داخل المنزل.

وأرجعت المصادر الأمنية الواقعة إلى خلافات أسرية حادة بين المزارع وزوجته، تصاعدت خلال الفترة الأخيرة، مما دفع الأب إلى اتخاذ هذا القرار المأساوي.

وأوضحت مصادر أمنية أن الأبناء الثلاثة كانوا في أعمار متفاوتة، حيث كانت الطالبة الكبرى (17 عامًا) تستعد لامتحانات الثانوية العامة، بينما كان الطفلان الآخران في مراحل دراسية أصغر (14 و11 عامًا تقريبًا).

وتم نقل جثث الضحايا الأربعة إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي، حيث أمرت النيابة العامة بتشريح الجثث لتحديد أسباب الوفاة بدقة، والتحفظ على المادة السامة المستخدمة لفحصها معمليًا.

وأثارت الواقعة حالة من الرعب والهلع بين أهالي قرية أولاد سالم، الذين أكدوا أن الأسرة كانت تعاني من ظروف اجتماعية ونفسية صعبة، مع تكرار الخلافات بين الأب وزوجته، مما قد يكون أسهم في هذا الحادث الأليم.

وتجمع الأهالي أمام منزل الأسرة عقب الحادث، معبرين عن حزنهم العميق، خصوصا لوفاة الطالبة التي كانت تُعد من المتفوقات دراسيًا وتستعد لتحقيق حلمها في الالتحاق بالجامعة.

وأشار مصدر طبي بمستشفى سوهاج الجامعي إلى أن حالات التسمم بقرص حفظ الغلال أصبحت ظاهرة مقلقة في المحافظة، خصوصا في المناطق الريفية، حيث يسهل الحصول على هذه المادة الرخيصة والفتاكة.