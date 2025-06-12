في اكتشاف مذهل يكشف أسرار الماضي، عثر العلماء على منظر طبيعي قديم مدفون تحت أكثر من ميل من الجليد في شرق القارة القطبية الجنوبية، وفقًا لصحيفية mail online.

هذا العالم المخفي، الذي لم تمسه يد التغيير منذ 34 مليون سنة، يروي قصة أنهار جارية وغابات كثيفة ربما زينتها أشجار النخيل.

في منطقة ويلكس لاند النائية (في مواجهة جنوب المحيط الهندي)، يفتح هذا الاكتشاف نافذة نادرة على ماضي القارة القطبية قبل أن تتحول إلى صحراء جليدية، مما يثير تساؤلات حول مستقبلها في ظل تغير المناخ.

واستخدم الباحثون بيانات الأقمار الصناعية والرادار المخترق للجليد للكشف عن هذا المنظر الذي يمتد على 12,000 ميل مربع، بحجم ولاية ماريلاند الأمريكية.

ويتكون من ثلاث كتل أرضية مرتفعة، يتراوح طولها بين 75 و105 أميال، تفصلها وديان عميقة تصل إلى 3900 قدم.

ويقول البروفيسور ستيوارت جيميسون من جامعة دورحم، قائد الدراسة: إنه كبسولة زمنية تكشف عن تاريخ القارة القطبية.

هذا المنظر، الذي تشكل قبل تكون الأنهار الجليدية، ظل محفوظًا بفضل الجليد البارد الذي يتحرك ببطء شديد، أقل من 16 قدمًا سنويًا، مما يحد من التعرية.

وتشير الدراسة إلى أن القارة القطبية كانت ذات يوم موطنًا لأنهار وغابات في مناخ معتدل، قبل أن يؤدي تحرك القارات وانخفاض مستويات ثاني أكسيد الكربون إلى تكوّن صفائح جليدية ضخمة.

ومنذ 14 مليون سنة غطى الجليد هذه المنطقة، وحتى خلال الفترات الدافئة، مثل منتصف العصر البليوسيني، بقيت مدفونة، واستخدم العلماء نماذج حاسوبية لتتبع التغيرات، مكتشفين ارتفاعات تصل إلى 1600 قدم بفعل ضغط الجليد.

يؤكد البروفيسور نيل روس من جامعة نيوكاسل، المشارك في الدراسة، أن هذا الاكتشاف يكشف عن تاريخ الصفيحة الجليدية ويوفر رؤى حول استجابتها لتغير المناخ المستقبلي.

ومع ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون اليوم، يحذر العلماء من احتمال تراجع الجليد، لكن الوصول إلى هذا المنظر يتطلب جهودًا هائلة لحفر الجليد، ويخطط الباحثون لمواصلة الاستكشاف لفهم تطور المنظر والجليد على مدى التاريخ الطويل.