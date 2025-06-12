تواصل السلطات الأردنية البحث عن شاب عالق في بئر مائية عميقة بمحافظة العقبة جنوب البلاد، منذ أمس الأول.

ولم يعرف بعد مصير الشاب عيسى الطعمات الذي علق في بئر ماء ارتوازية بعمق 60 متراً، حيث يعمل بالأصل في مهنة حفر.

وعلِق الشاب عيسى الطعمات (37) عاماً في بئر ماء ارتوازية في مدينة العقبة (300) كم جنوب العاصمة عمّان، حيث يعمل بالأصل في مهنة حفر الآبار.

وقالت أم عمار، وهي شقيقة عيسى، إن شقيقها عالق في البئر منذ نحو 48 ساعة، وليس لديهم تفاصيل عن الحادثة فيما إذا كان انزلق أو كانت الحادثة مقصودة، أو أن المنطقة تعرضت لعمليات هدم أدت للحادثة.

وأصدرت عائلة عيسى بياناً ناشدت فيه السلطات بتسريع الخطوات واتخاذ القرارات الطارئة اللازمة، قائلة إنها تعيش حالة من الرعب النفسي بمرور الوقت، وتدعو الجهات المعنية لتكثيف جهودها واستخدام كل ما هو ممكن لإنقاذ حياة ابنها.