تحطمت مقاتلة كورية جنوبية أثناء محاولتها الإقلاع في قاعدة إيلسون الجوية بولاية ألاسكا الأمريكية.

وبيّن سلاح الجو الكوري الجنوبي، الأربعاء، أن طيارين اثنين أصيبا بحروق وجروح طفيفة أثناء قفزهما من طائرة مقاتلة تحطمت في ألاسكا.

وقعت حادثة الطائرة من طراز KF-16D، في قاعدة إيلسون الجوية. وأفاد بيان صادر عن القاعدة بأن الطائرة المحطمة، التي دمرها الحريق جزئيّاً، موجودة على العشب بجوار المدرج، مضيفاً أن فرق الطوارئ وصلت عقب الحادثة بوقت قصير.

ونُقل الطياران إلى مستشفى باسيت العسكري المجتمعي في قاعدة واينرايت القريبة. وذكر البيان الكوري الجنوبي أن الطيارين برتبة نقيب بحالة جيدة.

وأضاف البيان أن كوريا الجنوبية تعتزم إرسال محققين في الحوادث وفريق إصلاح طارئ إلى إيلسون الأربعاء. وأوضح: ستناقش القوات الجوية عن كثب مع الولايات المتحدة وستحدد السبب الدقيق للحادثة.

ويتدرب الطيارون الكوريون الجنوبيون جنباً إلى جنب مع القوات الأمريكية في ألاسكا في إطار مناورات «العلم الأحمر» العسكرية المشتركة الجارية حاليّاً.