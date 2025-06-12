تستعد دار (جوليان للمزادات) لتنظيم ما وُصف بأنه «أكبر مزاد علني لمقتنيات الأميرة ديانا»، حيث تُعرض أكثر من 100 قطعة من ملابسها وإكسسواراتها الشخصية للبيع يوم 26 يونيو في فندق (بينينسولا بيفرلي هيلز) بلوس أنجلوس، بحضور مباشر وعبر الإنترنت.يحمل المزاد عنوان «أسلوب الأميرة ديانا ومجموعة ملكية»، ويشمل تشكيلة واسعة من الفساتين، القبعات، حقائب اليد، الأحذية، وغيرها من القطع التي ارتدتها الراحلة خلال مناسبات عامة بارزة.من بين أبرز المعروضات: فستان حريري مزهر من تصميم بيلفيل ساسون (1988)، يُعرف بـ(فستان الرعاية)، المُقدر بين 200 و300 ألف دولار، إضافة إلى فستان سهرة حريري مطرز من كاثرين ووكر، وطقم أصفر مزهر من تصميم بروس أولدفيلد.