بعد غياب دام عقداً من الزمن، تعود الفنانة اللبنانية مايا نصري إلى الأضواء من جديد، واختارت جدة لتكون محطتها الأولى في هذا الظهور المنتظر، حيث تُحيي أولى حفلاتها في المملكة العربية السعودية ضمن ليلة موسيقية تستحضر حنين الألفينات.مايا نصري دخلت عالم الفن في أواخر التسعينيات حين انطلقت من برنامج «كأس النجوم»، محققة شهرة واسعة في وقت قصير. قدّمت خلال مسيرتها الغنائية مجموعة من الأغنيات التي لاقت رواجاً واسعاً في العالم العربي، أبرزها: «أخبارك إيه»، و«لو كان لك قلب»، و«روح». امتازت أعمالها بجرعة إحساس عالية، وصوت يحمل دفئاً قادراً على ملامسة وجدان المستمعين.لم يقتصر حضور مايا نصري على الساحة الغنائية، بل خاضت أيضاً تجربة التمثيل، مثبتة تنوع موهبتها، حيث شاركت في أعمال درامية وسينمائية في لبنان ومصر؛ منها مسلسل «كلام نسوان»، وفيلم «خطر في بالي»، ما أكسبها قاعدة جماهيرية أوسع.ورغم توهجها الفني، آثرت مايا التوقف مؤقتاً عن الأضواء خلال السنوات الماضية، مفضّلة التفرغ لحياتها الأسرية. واليوم، تبدو عودتها أكثر نضجاً وتجدداً، وسط ترقب كبير من جمهورها الذين احتفظوا بذكريات أغنياتها في وجدانهم.ليلة جدة لا تُمثل مجرد حفل عابر، بل لحظة التقاء بين فنانة أعادت صياغة حضورها، وجمهور يحنّ لصوت اعتاد أن يرافق تفاصيله اليومية في سنوات مضت. إنها بداية فصل جديد في مسيرة مايا نصري الفنية.. فصلٌ يُكتب من قلب جدة.