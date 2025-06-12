شاركت ميشيل أوباما، السيدة الأولى الأمريكية السابقة، صورة عائلية جديدة عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام».

في الصورة التي نشرتها ميشيل أوباما، ظهر زوجها باراك أوباما وابنتاهما ماليا وساشا، وذلك بمناسبة عيد ميلاد ساشا الرابع والعشرين.

الصورة التي بدت فيها العائلة متقاربة ومبتسمة لاقت انتشارًا واسعًا، واعتبرها عدد من المتابعين ردًا مباشرًا على الأقاويل التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول خلافات مزعومة بين الزوجين، خصوصا بعد غياب ميشيل عن بعض المناسبات التي حضرها باراك بمفرده، منها جنازة الرئيس الأسبق جيمي كارتر.

وكتبت ميشيل في تعليقها على الصورة: «عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي ساشا! لا أصدق أن السنوات مضت بهذه السرعة. فخورة بك دائمًا. أحبك»، وأرفقت منشورها بعدة رموز تعبّر عن المحبة والاحتفال.

وكانت ميشيل قد تحدثت بصراحة أخيرا حول تلك الشائعات خلال ظهورها في بودكاست «مذكرات رئيس تنفيذي»، الذي نُشر نهاية أبريل، مؤكدة أن علاقتها بباراك مبنية على الثقة والوضوح. وقالت: «إذا كنت أمر بمشكلة، فلن يكون ذلك سرًا. لا أخفي شيئًا، وسأتحدث بوضوح إذا لزم الأمر».

وفي سياق آخر، علّقت ميشيل على استخدام ابنتها الكبرى ماليا اسمها الأول والأوسط فقط «ماليا آن» في مشروعها الإخراجي الأول المشارك في مهرجان «صندانس» 2024، موضحة في بودكاست آخر بعنوان «احتفالات الأخوة» أنها وابنتها ساشا تسعيان لبناء مسيرتهما بعيدًا عن الأضواء العائلية. وأضافت: «من حقهما أن تُقيّم إنجازاتهما وفق جهدهما وليس بناءً على ارتباطهما بنا».