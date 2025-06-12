اكتشف فريق بحثي دولي جزيئاً قادراً على مقاومة موت الخلايا العصبية، مما يضع حجر الأساس لإطالة فترة السيطرة على مرض الشلل الرعاش (مرض باركنسون). وبناءً على دراسة حديثة، يُظهر هذا الجزيء تأثيراً كبيراً في حماية الخلايا من الانحلال، وهو ما قد يُبطئ من سرعة تطوّر الأعراض التنكسية المرتبطة بالمرض.وتُعد هذه الخطوة الأولى من نوعها نحو تطوير علاجات تعمل على تأخير فقدان الخلايا العصبية في المادة السوداء بالمخ؛ وهي العملية التي تُسبب نقص الدوبامين وتظهر أول أعراض باركنسون مثل الرعاش، وتيبّس العضلات، وصعوبة التوازن. ويهتم الباحثون حالياً بفحص مدى فعالية الجزيء على نماذج حيوانية وبشرية، تمهيداً لإطلاق تجارب سريرية قد تغير منظور علاج المرض. وبالرغم من أن النتائج لا تزال أولية، فإنها تمثل بصيص أمل لأنظمة علاجية جديدة تتجاوز معالجة الأعراض فقط، لتصل إلى تعديل مسار المرض ذاته.إن توسيع البحث ونجاح التجارب السريرية القادمة قد يمهد الطريق نحو طرق علاجية تُغيّر حياة الملايين ممن يعانون من هذا المرض العصبي المزمن.