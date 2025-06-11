شهدت العاصمة الصينية بكين حدثاً استثنائياً الثلاثاء، حيث بيعت دمية «لابوبو» بحجم بشري بقيمة 1.08 مليون يوان (نحو 150,275 دولاراً أمريكياً) في مزاد علني نظمته دار يونغلي إنترناشيونال للمزادات، في دلالة واضحة على الطفرة العالمية في الطلب على هذه الشخصية المحببة التي صممها الفنان كاسينغ لونغ من هونغ كونغ وتنتجها شركة بوب مارت الصينية.

وجذب المزاد، الذي كان الأول من نوعه المخصص بالكامل لدمى «لابوبو»، أكثر من ألفي مشارك عبر الإنترنت ونحو 200 شخص في الموقع، حيث تم بيع 48 قطعة من مقتنيات «لابوبو» بإجمالي 3.73 مليون يوان (نحو 384 ألف جنيه إسترليني).





الدمية الفائزة، وهي تمثال باللون الأخضر النعناعي، بارتفاع 131 سنتيمترا (4.3 قدم)، وصفت بأنها «القطعة الوحيدة من نوعها في العالم»، ما أثار حماس المزايدين، كما بيع تمثال آخر باللون البني بقيمة 820 ألف يوان، ما يعكس الإقبال الشديد على هذه الدمى التي تحولت من لعبة «صندوق أعمى» إلى مقتنيات فاخرة.

وأثارت هذه الأرقام دهشة المتابعين، حيث أعربت إحدى المزايدات، وهي صاحبة مطعم تُدعى «دو»، عن صدمتها لأنها خططت لإنفاق 20 ألف يوان فقط، لكن الأسعار تجاوزت توقعاتها بكثير، وقالت لرويترز: «ابني يحبها، لذلك نشتري دائماً واحدة أو اثنتين عند إصدار منتجات جديدة. من الصعب تفسير شعبيتها، لكنها بالتأكيد أثرت في هذا الجيل».





أثارت الواقعة جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد البعض بالقيمة الفنية لـ«لابوبو»، بينما اعتبر آخرون الأسعار مبالغاً فيها نتيجة التضخيم الإعلامي، وكتب أحد المستخدمين على منصة «إكس»: «دمية بـ150 ألف دولار؟ هذا دليل على قوة الصين الثقافية!»، بينما تساءل آخرون عن استدامة هذه الطفرة وسط مخاوف من «فقاعة اقتصادية» في سوق المقتنيات.

و«لابوبو» هي شخصية خيالية تشبه الأرنب بملامح وحشية، تتميز بعيون كبيرة وابتسامة شقية وجسم فروي، صممها الفنان كاسينغ لونغ من هونغ كونغ عام 2017، وتنتجها شركة بوب مارت إنترناشيونال غروب، وهي شركة صينية رائدة في صناعة الألعاب بنظام «الصندوق الأعمى»، حيث يشتري العملاء صناديق دون معرفة محتوياتها مسبقاً.

وشهدت الدمية شعبية هائلة بعد ظهورها مع نجوم عالميين مثل ليسا من فرقة بلاك بينك الكورية، التي روجت لها في مقابلات ومنشورات على إنستغرام، وديفيد بيكهام، الذي شارك صورة لدميته في مايو 2025، كما شوهدت مع مشاهير آخرين مثل ريانا، دوا ليبا، ونجوم بوليوود مثل جاهنفي كابور وأنانيا بانداي، ما عزز مكانتها كرمز ثقافي عالمي.

وساهمت هذه التأييدات للمشاهير في تحويل «لابوبو» إلى ظاهرة ثقافية، خاصة بين جيل الألفية وجيل Z، حيث يقف المعجبون في طوابير طويلة أمام متاجر بوب مارت المنتشرة عالميا، التي تضم أكثر من 400 متجر، بما في ذلك 30 فرعاً في الولايات المتحدة، وفي عام 2024، حققت «لابوبو» إيرادات بقيمة 3 مليارات يوان (410 ملايين دولار) من إجمالي إيرادات بوب مارت البالغة 13.04 مليار يوان، مع نمو إيرادات الشركة خارج الصين بنسبة 375.2% إلى 5.07 مليار يوان.