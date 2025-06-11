شهدت مسابقة ملكة جمال روزاريو في باراغواي لحظة مفاجئة أثارت جدلاً واسعاً، حيث أحرجت فيوليتا أريفالو، حاملة اللقب السابقة، الملكة الجديدة لوجان ديتز خلال مراسم تسليم التاج، وسط ذهول الحضور وتعجبهم من التصرف غير المتوقع.

وأظهر مقطع الفيديو الذي تجاوز 3 ملايين مشاهدة على تيك توك، محاولاتها المتكررة لوضع التاج بطريقة غير صحيحة، بل وأسقطته عمداً في أحد المرات، ما دفع الملكة الجديدة لوجان ديتز إلى محاولة الإمساك به، وتكرر المشهد، حيث كانت أريفالو تسحب يد الملكة الجديدة عند محاولتها تثبيت التاج، ما أثار استغراب الحضور والمنظمين.

وبعد تكرار هذه الأفعال، تدخل منظمو الحفل لمساعدة الملكة الجديدة، لكن أريفالو لم تسمح لأحد بلمس التاج، ثم أسقطته مرة أخرى عن قصد.

وفي النهاية، وضعت التاج على رأس الفائزة الجديدة وهمست لها بشيء غير مسموع، ثم غادرت المنصة، بينما حافظت الفائزة الجديدة على ابتسامتها رغم الموقف المحرج.