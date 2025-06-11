أوضح تقرير نشرته «تايمز أوف إنديا» حدود الكمية الصحية لتناول البيض يومياً، مشيراً إلى أن الاستهلاك المعتدل يعد آمناً لمعظم الأشخاص.ووفقاً لخبراء التغذية، يمكن للبالغين الأصحاء تناول ما بين بيضة إلى 3 بيضات يومياً دون زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، شرط أن يكون النظام الغذائي العام متوازناً.وبيّن التقرير أن البيض مصدر غني بالبروتين عالي الجودة والفيتامينات والمعادن الأساسية، لاسيما فيتامين D والكولين، ما يجعله خياراً غذائياً مفيداً. إلا أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار لدى بعض الأفراد، خصوصاً من لديهم استعداد وراثي لهذه المشكلة.لذا يُنصح بمراعاة الحالة الصحية الفردية عند تحديد كمية البيض المناسبة، والتوازن مع مصادر البروتين الأخرى ضمن النظام الغذائي اليومي. كما يشدد الخبراء على أهمية طهي البيض بطريقة صحية، كالسلق أو الطهو على البخار، لتفادي إضافة دهون مشبعة إلى الوجبة.