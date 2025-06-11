أظهرت دراسة دولية حديثة أن الأشخاص الذين لا ينجحون في إنقاص وزنهم بشكل ملحوظ من خلال تغييرات نمط الحياة، قد يحققون فوائد صحية ملموسة. فقد لاحظ المشاركون في الدراسة تحسناً في مؤشرات صحية مثل انخفاض الدهون الحشوية ومستويات الكوليسترول، حتى دون فقدان كبير في الوزن.الدراسة؛ التي شملت ثلاث دراسات فرعية استمرت بين 18 و24 شهراً، تابعت 761 شخصاً يعانون من السمنة بمتوسط عمر 50 عاماً. وأظهرت النتائج أن كل كيلوغرام مفقود من الوزن كان مرتبطاً بتحسينات في حساسية الأنسولين وتقليل دهون الكبد.فريق البحث من جامعة هارفارد أشار إلى أن «الذين فشلوا في إنقاص الوزن بشكل كبير، ما زالوا يحسنون صحتهم بطرق أهم من مجرد ارتداء ملابس أصغر حجماً».تؤكد هذه النتائج أن الجهود وإن لم تؤدِ إلى فقدان وزن كبير، تسهم في تحسين الصحة العامة وتقليل مخاطر الأمراض المرتبطة بالسمنة.