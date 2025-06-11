في حدث يمزج بين الأناقة الملكية والرومانسية العصرية، احتفلت الأميرة إيمان بهلوي، ابنة رضا بهلوي، وريث عرش إيران السابق وحفيدة آخر شاه، بزفافها من رجل الأعمال الأمريكي برادلي شيرمان في حفل فخم أقيم في باريس يومي السبت والأحد، 7 و8 يونيو.

جاء هذا الاحتفال بعد زواج الثنائي الرسمي في مايو الماضي بمحكمة مانهاتن في نيويورك، في مراسم هادئة اقتصرت على العائلة المقربة، وأثار الحدث، الذي حضرته الإمبراطورة فرح ديبا، جدة العروس، وأفراد من العائلة الملكية الإيرانية، اهتمامًا واسعًا، لما يحمله من رمزية.

بدأت معرفة إيمان وبرادلي في عام 2017 عندما قدّمهما أصدقاء مشتركون في نيويورك، حيث تعمل إيمان (31 عامًا) كمديرة أولى في شركة أمريكان إكسبريس، بينما يشغل برادلي منصب الرئيس التنفيذي لشركة «لوتشي»، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا، وبعد علاقة استمرت ثلاث سنوات، تقدّم برادلي بطلب زواج رومانسي على شاطئ في فلوريدا عام 2023، وسط الشموع وبتلات الزهور، في لحظة وصفتها العائلة بأنها «مؤثرة».

وفي مايو الماضي، عقد الثنائي قرانهما في مراسم مدنية بسيطة في مكتب تسجيل الزواج في مانهاتن، بحضور والدي إيمان، رضا بهلوي وياسمين بهلوي، وأفراد عائلة مقربين، وارتدت إيمان في تلك المناسبة فستانًا غير تقليدي من تصميم روزي أسولين، تميّز بتصميم مفتوح الظهر وزخارف زهرية سوداء، مما عكس أسلوبها العصري. أما في باريس، فقد تألقت إيمان بفستان زفاف أنيق من تصميم إيلي صعب، أضفى لمسة من الفخامة على الحفل التقليدي الإيراني الذي أقيم بحضور أصدقاء وأفراد عائلة موسعين.

نشرت صور الحفل على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك منشورات من شقيقة إيمان، الأميرة نور، التي شاركت لقطات للعروسين خلال الرقصة الأولى ولحظات مؤثرة مع والدهما رضا بهلوي، كما أعادت إيمان نشر صور عبر حسابها على إنستغرام، مما أتاح للجمهور لمحة عن الكعكة الضخمة متعددة الطبقات والديكور الراقي للحفل.

وتُعد عائلة بهلوي رمزًا تاريخيًا في إيران، حيث حكم محمد رضا بهلوي، آخر شاه، البلاد حتى الثورة الإسلامية عام 1979، التي أطاحت بالنظام الملكي وأجبرت العائلة على المنفى، ويُعتبر رضا بهلوي، والد إيمان، وريث العرش الرمزي وشخصية بارزة بين الإيرانيين في الخارج، وتعيش إيمان، وهي الابنة الوسطى لرضا وياسمين، في نيويورك، حيث تتبنى أسلوب حياة عصري بعيدًا عن الأضواء، رغم ارتباطها بإرث عائلتها.

ويحمل زواج إيمان من برادلي شيرمان، وهو أمريكي من أصل أريزوني، دلالات رمزية، خصوصا في ظل التوترات التاريخية بين إيران وأمريكا، وأشاد العديد من المعلقين بالزواج كـ«رسالة وحدة»، معربين عن أملهم في أن يُسهم في تعزيز التقارب بين الحضارتين.