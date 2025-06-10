في ظل الاعتماد المتزايد على الأطعمة الجاهزة والمصنعة، أثارت دراسة حديثة قلقًا واسعًا بكشفها أن الاستهلاك المنتظم للأطعمة فائقة المعالجة، مثل رقائق البطاطس، البسكويت، والخبز المعبأ، قد يُعرض الأفراد لخطر متزايد للإصابة بمرض باركنسون، وهو اضطراب عصبي تقدمي يؤثر على الحركة والقدرات الإدراكية.



وجد باحثون من كلية كينغس لندن أن الإضافات الغذائية في هذه المنتجات تُضر بالبكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يُؤدي إلى التهابات تُرسل إشارات إلى الدماغ تُسبب أضرارًا مرتبطة بالمرض.



تُبرز هذه الدراسة العلاقة الحاسمة بين صحة الأمعاء والدماغ، مُشيرة إلى أن نظامًا غذائيًا متوازنًا ونظافة فموية جيدة قد يُقللان من هذه المخاطر، خصوصاً مع تزايد الإصابات بباركنسون في المملكة المتحدة.

شملت الدراسة 88 مريضًا بباركنسون، وأظهرت أن لديهم تنوعًا أقل في الميكروبيوم الأمعائي - مجتمع البكتيريا النافعة التي تتفاعل مع الدماغ - مقارنةً بالأشخاص الأصحاء، مع ارتفاع مستويات البكتيريا الضارة المرتبطة بتفاقم المرض.

وفي نتيجة مُثيرة، أشارت التجارب إلى أن النظافة الفموية المنتظمة قد تُساهم في تقليل عوامل الخطر، إذ تنتقل البكتيريا الضارة من الفم إلى الأمعاء، مُسببة تأثيرات سلبية على الجسم.

تأتي هذه النتائج مع ارتفاع ملحوظ في الإصابات بباركنسون في المملكة المتحدة، إذ يُعاني حاليًا حوالي 153,000 شخص، ويتوقع الخبراء أن يصل العدد إلى 172,000 بحلول عام 2030، نتيجة عوامل مثل السموم البيئية وشيخوخة السكان.





وفي دراستهم المنشورة بمجلة Gut Microbes، أوضح الباحثون أن التغيرات في بكتيريا الأمعاء والفم تُعزز الالتهابات التي تُدمر الخلايا العصبية المنتجة للدوبامين، وهو ناقل عصبي يتحكم في الحركة والمزاج ويقل بشكل كبير لدى مرضى باركنسون.

وأظهرت الدراسة أن المرضى الذين يعانون من ضعف إدراكي خفيف لديهم مستويات أعلى من البكتيريا الضارة، مما قد يُؤدي إلى تلف خلايا الدوبامين.

وأوصى الخبراء باتباع نظام غذائي متوازن قليل الأطعمة فائقة المعالجة لتقليل مخاطر الإصابة وتأخير الأعراض الإدراكية.

وقال الدكتور فريدريك كلاسن، أحد مؤلفي الدراسة: لا نعرف بعد ما إذا كانت البكتيريا تُسبب التدهور الإدراكي أم أن التغيرات الناتجة عن المرض تُتيح نموها، لكن نتائجنا تُشير إلى أنها قد تُفاقم الأعراض.

تضمنت الدراسة تحليل عينات من مجموعتين: 41 مريضًا بضعف إدراكي خفيف، و47 يعانون من أعراض إدراكية شديدة تشبه الخرف، مقارنةً بـ26 مشاركًا أصحاء.

وأظهرت انخفاض مستويات ثلاث بكتيريا نافعة لدى مرضى باركنسون، بما في ذلك نوعان واقيان ضد الخرف، وانخفاض بكتيريا Bacteroides uniformis المرتبطة بإنتاج الدوبامين.

كما وُجد أن انتقال بكتيريا الفم إلى الأمعاء يُشكل عامل خطر إضافيًّا.

وأقر الباحثون بأن الدراسة لم تُراعِ عوامل مثل النظام الغذائي، التوتر، النوم، والرياضة، التي تؤثر على الميكروبيوم الأمعائي.

ووفقًا لمؤسسة باركنسون، فإن الإمساك، الذي يُصيب 70% من المرضى، غالبًا يسبق أعراض الحركة.

وأشار كلاسن إلى أن هذه السموم البكتيرية قد تُستخدم كمؤشرات بيولوجية لتحديد الأشخاص الأكثر عرضة، وربما تُشكل أهدافًا لعلاجات جديدة تُحسن بيئة الأمعاء.

في سياق متصل، كشفت دراسة صينية أن الأشخاص الذين يستهلكون 11 حصة أو أكثر يوميًا من الأطعمة فائقة المعالجة، مثل اللحوم المصنعة والحلويات، أكثر عرضة بنسبة 2.5 مرة لظهور علامات مبكرة لباركنسون، إذ تُسبب الإضافات مثل المستحلبات والمحليات تفاعلات كيميائية تُضر بخلايا الدوبامين.