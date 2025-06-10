في واقعة مثيرة، أعلنت شركة إيكيا، الرائدة عالميًا في الأثاث والأدوات المنزلية، استدعاء فوري لعصارة الثوم IKEA 365+ VÄRDEFULL سوداء اللون، بعد اكتشاف عيب تصنيعي خطير قد يتسبب في انفصال قطع معدنية صغيرة أثناء الاستخدام، مما يُعرض المستخدمين لخطر صحي جسيم في حال اختلاطها بالطعام وابتلاعها.



وبحسب بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري، على فيسبوك، يأتي هذا القرار بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك المصري، الذي يؤكد التزامه بدوره الرقابي في ضمان جودة وسلامة المنتجات المتداولة في السوق.



ودعت «إيكيا»، بحسب بيان مجلس الوزراء، عملاءها إلى التوقف الفوري عن استخدام المنتج والتواصل معها لاسترداد قيمته بالكامل أو استبداله، في خطوة تعكس مسؤوليتها تجاه المستهلكين وشفافيتها في التعامل مع العيوب المحتملة.

وأوضحت، أن تحقيقًا داخليًا كشف خللًا إنتاجيًّا في عصارة الثوم VÄRDEFULL، إذ يمكن أن تنفصل أجزاء معدنية صغيرة أثناء الاستخدام دون أن يلاحظها المستخدم، مما يُشكل تهديدًا مباشرًا للصحة.

وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، اتخذت الشركة تدابير احترازية عاجلة لسحب المنتج من السوق المصرية، مؤكدة التزامها بأعلى معايير السلامة.

وناشدت المستهلكين الذين اقتنوا المنتج بالتوقف عن استخدامه فورًا والتوجه إلى فروع إيكيا أو الاتصال بخدمة العملاء على الرقم 16576 لإعادة المنتج واسترداد قيمته أو استبداله، دون اشتراط تقديم فاتورة الشراء.



من جانبه، أكد جهاز حماية المستهلك أن هذا الإجراء يتماشى مع قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، التي تُلزم الموردين بالإبلاغ الفوري عن أي مخاطر محتملة في المنتجات واتخاذ الإجراءات التصحيحية.

وأشار إلى أنه تلقى إخطارًا رسميًا من إيكيا يفيد بوجود العيب، مما دفع الجهاز لمتابعة عملية الاستدعاء عن كثب لضمان سحب المنتج من السوق بشكل كامل.

وشدد الجهاز على استمرار تنسيقه مع الشركة لفحص الإجراءات الفنية المتعلقة بالسحب، والتأكد من امتثال الشركة للمعايير القياسية للسلامة، لمنع تكرار مثل هذه الحوادث وحماية حقوق المستهلكين.