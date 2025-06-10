حذَّرت دراسة حديثة من أن النوم لفترة قصيرة (الغفوة) قبل غروب الشمس يزيد احتمالية الوفاة بين الأشخاص بمنتصف العمر وكبار السن.

وأظهرت الدراسة، التي نشرت في دورية «سليب» المتخصصة في مجال أبحاث النوم، تزايد المخاطر المرتبطة بالنوم في فترة منتصف اليوم وبداية فترة العصر، ما يتعارض مع الاعتقاد السائد بشأن أهمية القيلولة، الأمر الذي يستلزم إجراء المزيد من الأبحاث في هذا الشأن.

وقام باحثون في كلية الطب بجامعة «هارفارد» والمستشفى العام في «ماساشوسيتس» بالولايات المتحدة بتحليل بيانات أكثر من 86 ألف شخص تم تزويدهم بأجهزة صغيرة لقياس فترات النوم التي يحصلون عليها خلال الفترة ما بين التاسعة صباحا والسابعة مساءً، وتبين أن متوسط فترات الغفوة خلال ساعات النهار تصل في المعتاد إلى نحو 24 دقيقة، وأن أكثر فترة معتادة للحصول على قسط من النوم تتراوح بين التاسعة والحادية عشرة صباحا، وأقل الفترات شيوعا بين الحادية عشرة صباحا والواحدة بعد الظهر.