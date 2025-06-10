ضرب عطل فني مفاجئ خدمات «شات جي بي تي» اليوم (الثلاثاء)، ما أدى إلى انقطاع الخدمة عن عدد من المستخدمين حول العالم، وذلك بحسب بيانات نشرها موقع تتبع الأعطال «داون ديتيكتور».

وكشف الموقع أن المستخدمين غير قادرين على تسجيل الدخول وإرسال رسائل إلى برنامج الذكاء الاصطناعي الأشهر بالعالم، ورصد العديد من شكاوى المستخدمين على منصة «إكس».

فيما قالت شركة «أوبن إيه آي» -مطورة «شات جي بي تي»- إنها تواصل التحقيق في المشكلة، إلا أنها لم تكشف عن الأسباب أو موعد استعادة الخدمة بشكل طبيعي.

وذكرت شركة الذكاء الاصطناعي الأمريكية أن العطل قد يكون ناجماً عن ارتفاع معدلات الأخطاء على أداة توليد الفيديوهات «سورا»، وتم تصنيف هذا العطل على أنه «جزئي»، إذ تمكن عدد من المستخدمين من التواصل مع تطبيق «شات جي بي تي» بشكل طبيعي.

يذكر أن تطبيق «شات جي بي تي» هو تطبيق ذكاء اصطناعي متخصص في المحادثة والإجابة عن الأسئلة المختلفة، قدمته شركة «أوبن إيه آي» لمحاكاة المحادثات البشرية عبر تقنيات حديثة ومتطورة، ويعتمد التطبيق في عمله على مجموعة من المراجعات البشرية التي تساعده على التعلم لإجراء محادثات ناجحة كالتي تحدث بين الأفراد.

ويتميز البرنامج بقدرته على فهم الكلمات المختلفة وتقديم الردود المناسبة لإجراء محادثة بشكل طبيعي، وبدعمه العديد من اللغات من بينها اللغة العربية، وتقديمه الإجابات على الاستفسارات والأسئلة المطروحة بسهولة وسلاسة ويقوم بتنفيذ مجموعة من المهمات الكتابية لقدرته على تحديد الأخطاء الكتابية وتصحيحها وغيرها من الخدمات لمستخدميه.