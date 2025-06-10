ألقت السلطات الفيدرالية الأمريكية القبض على طالبة دكتوراه صينية، تدعى تشنغ شوان هان، بتهمة تهريب مواد بيولوجية إلى الولايات المتحدة دون التصاريح اللازمة.

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من اعتقال زوجين صينيين بتهمة مماثلة.

ووفقاً للسلطات الفيدرالية، احتُجزت هان، وهي طالبة من جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا في ووهان، في مطار ديترويت متروبوليتان بعد وصولها من شنغهاي في 8 يونيو.

وأضافت: سبق لها أن أرسلت مواد بيولوجية متعلقة بالديدان الأسطوانية إلى أحد أعضاء هيئة التدريس في جامعة ميشيغان بين نوفمبر 2023 وأبريل 2024 - إحداها كانت مخبأة داخل كتاب.

وأوضح قسم ديترويت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي أن هان كذبت على مسؤولي الجمارك بشأن محتويات أمتعتها، كما مسحت بيانات من أجهزتها الرقمية قبل 3 أيام فقط من دخولها الولايات المتحدة، ما يشير إلى محاولة مزعومة لعرقلة جهود التحقيق.

هان لا تزال رهن الاحتجاز في انتظار جلسة استماع بشأن الكفالة. وتواصل السلطات التحقيق في مصدر المواد المهربة والغرض منها.

اعتقالات مماثلة

يأتي اعتقال هان في أعقاب اعتقال يونتشينغ جيان وزونيونغ ليو، وهما مواطنان صينيان آخران متهمان بمحاولة إدخال فطر خطير مصنف ضمن الإرهاب الزراعي إلى الولايات المتحدة. ويُعرف هذا الفطر، Fusarium graminearum، بقدرته على إتلاف محاصيل القمح.

وتعتقد السلطات أن هذه الحوادث قد تكون مرتبطة بقضية أوسع نطاقاً تتعلق بعمليات نقل دولية غير مصرح بها لمواد بيولوجية حساسة.

احتجاج صيني وتطمينات أمريكية

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن في 29 مايو أن الولايات المتحدة ستلغي تأشيرات الطلاب الصينيين «بشكل حازم»، بما في ذلك أولئك الذين لديهم ارتباطات بالحزب الشيوعي الصيني، أو يدرسون في مجالات حيوية، في خطوة أدانتها بكين، إذ أعربت وزارة الخارجية الصينية في 30 مايو عن معارضتها الشديدة للقرار الذى اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية بإلغاء تأشيرات بعض الطلاب الصينيين.

ووصفت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينج هذا القرار بأنه مدفوع باعتبارات سياسية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت الأيديولوجية والأمن القومي كذريعة لقرارها، الأمر الذي يضر بالحقوق والمصالح المشروعة للطلاب الصينيين، وأيضا بالتبادلات الثقافية بين بكين وواشنطن.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب طمأن الطلاب الصينيين في 31 مايو، وقال رداً على سؤال للصحفيين عن الرسالة التي يريد أن يوجهها إلى الطلاب الصينيين في الجامعات الأمريكية: «سيكونون بخير، ستسير الأمور على ما يرام».

وأضاف: «نريد فقط التحقّق من طلّابنا كلّ على حدة. وهذا ينطبق على جميع الكليات».