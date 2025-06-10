تتأهب الحكومة المصرية لإعلان خلو مصر من الجذام بحلول 2030، حسبما جاء في اجتماع لرئيس الوزراء اليوم (الثلاثاء).

وعقد رئيس مجلس وزراء مصر الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعاً اليوم لمتابعة استعدادات الحكومة للإعلان عن القضاء على مرض الجذام، بحضور وزراء الصحة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والإسكان، ومحافظي الإسكندرية والقليوبية، وعدد من المسؤولين.

وأكد مدبولي أن الارتقاء بالخدمات الصحية يشكل محوراً رئيسياً لتحقيق التنمية المستدامة، مشدداً على أهمية القضاء على الأمراض المعدية وغير المعدية ودعم المتعافين لإعادة دمجهم في المجتمع.

واستعرض وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار إستراتيجية الوزارة للوصول إلى «صفر حالات جذام» بحلول 2030، من خلال الاكتشاف المبكر وتوفير العلاج النوعي عبر 27 عيادة متخصصة تابعة لإدارة مكافحة الجذام.

وأوضح أن الجذام مرض جلدي يمكن علاجه بسهولة، إذ يصبح غير معدٍ بعد الجرعة الأولى من العلاج، مما يلغي الحاجة لعزل المرضى.

وأشار إلى أن جميع المرضى في مستعمرتي العامرية وأبي زعبل متعافون، ويتلقون الرعاية في عيادات خارجية، مع إلغاء تسمية «عيادات الجذام» واستبدالها بـ«عيادات الجلدية التخصصية» تماشياً مع المعايير العالمية.

وأكد محافظ الإسكندرية أن 26 مريضاً في مستعمرة العامرية تم شفاؤهم بالكامل وتأهيلهم للاندماج في المجتمع، بينما أشار محافظ القليوبية إلى انخفاض أعداد المرضى في أبي زعبل بسبب تطور أساليب العلاج.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي أن معظم المتعافين يحصلون على دعم تكافل وكرامة، مع توفير برامج تأهيل وفرص عمل للقادرين.

ووجه رئيس الوزراء بتكثيف الجهود لتحقيق هدف «صفر حالات جذام»، مع ضمان تقديم الرعاية الطبية والنفسية والدعم النقدي للمتعافين، مستلهماً نجاح مصر في القضاء على أمراض مثل التهاب الكبد الوبائي «سي» و«بي»، والملاريا، وشلل الأطفال.