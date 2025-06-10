ألقت الشرطة المصرية القبض على صاحب مطعم شهير بمدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، جنوب القاهرة، بعد تلقي عدة بلاغات تفيد بإصابة العشرات من الزبائن بحالات تسمم غذائي، بعد تناولهم وجبات غذائية داخل المطعم، خلال إجازة عيد الأضحى، في حادثة أثارت الذعر بين سكان مدينة ملوي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، بلاغات وشكاوى مواطنين أكدوا تعرضهم لأعراض تسمم حادة، شملت القيء والإسهال وآلام البطن، عقب تناول وجبات من المطعم المذكور، وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ملوي من القبض على المتهم، البالغ من العمر 30 عاماً.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام لتلقي العلاج، إذ أكدت التقارير الطبية الأولية أن الحالات تعاني من تسمم غذائي ناتج عن تناول طعام ملوث.

وأصدرت النيابة العامة أمراً بحبس صاحب المطعم احتياطياً لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الإضرار بالصحة العامة، فيما تتواصل الجهود للوقوف على ملابسات الحادثة وتحديد ما إذا كانت هناك مخالفات صحية أو إهمال في إجراءات السلامة الغذائية بالمطعم.

وكانت مستشفيات ملوي التخصصي، وفقاً لمواقع محلية، قد استقبلت خلال الأيام الماضية أكثر من 40 حالة تعاني من أعراض تسمم مثل القيء والإسهال والمغص الشديد، إذ تلقى المصابون الإسعافات اللازمة وغادر بعضهم المستشفى بعد تحسن حالتهم، بينما لا تزال حالات أخرى تحت الملاحظة الطبية.

وعلى الفور، بدأت الجهات المختصة التحقيقات، وتم تحرير محاضر رسمية من قِبل المتضررين ضد المطعم، كما نفذت لجنة من الوحدة المحلية بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين قرار إغلاق مؤقت للمطعم لحين صدور نتائج الفحوصات المخبرية بوزارة الصحة لتحديد أسباب التسمم بدقة.