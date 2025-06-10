في عالم الأزياء الذي لا يرحم، تعرف العارضة العالمية كيندال جينر كيف تحافظ على مكانتها كواحدة من الأعلى أجراً. وأخيراً، كشفت لمتابعيها روتينها الغذائي الصباحي، الذي يساعدها في الحفاظ على رشاقتها المذهلة، إذ تبدأ يومها بإفطار لا يتجاوز 200 سعرة حرارية.الصور التي نشرتها على حسابها الشخصي أظهرت طبقاً بسيطاً لكنه مدروساً بعناية «مزيج من التوت الأحمر، والفراولة، والتوت الأسود، الغنية بالألياف والفيتامينات التي تدعم المناعة وتحافظ على نضارة البشرة».كما أضافت إلى طبقها مسحوق الماتشا الأخضر، الشهير بخصائصه المضادة للأكسدة، إلى جانب مزيج من المكسرات وملعقة من الزبادي اليوناني، الذي يعزز صحة الجهاز الهضمي ويمد الجسم بالبروتين والكالسيوم.أما المشروب المرافق، فكان «الحليب الذهبي» المحضّر بالكركم، الذي يعرف بقدرته على مكافحة الالتهابات وتحفيز الصحة العامة.في الوقت ذاته، أثارت كيندال ضجة بعد أن عرضت بعض قطع ملابسها للبيع عبر منصة «كارداشيان كلوسيت»، إذ كشفت أن مقاسها الحالي هو «2»، ما دفع متابعيها للتساؤل عن نمط حياتها الصارم في الحفاظ على هذا القوام.