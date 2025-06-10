أكدت وزارة التربية الكويتية التزامها الكامل بتوفير بيئة تعليمية عادلة وآمنة يسودها تكافؤ الفرص، في ظل تصاعد الجدل حول تسريبات الامتحانات.

وأعلنت الوزارة، الإثنين، إحالة 17 حساباً إلكترونياً ومجموعة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الجهات الأمنية المختصة، بعد رصد نشرها أسئلة ومعلومات مزيفة حول امتحانات الصف الثاني عشر، وذلك عبر منصات مثل إكس، تيليغرام، وواتساب.

وأكدت الوزارة أن تلك الحسابات ادعت تسريب أسئلة من اختبارات المرحلة الثانوية، وتم توثيق نشاطها بشكل رسمي وإحالته إلى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وشددت على أنها ستواصل رصد وتتبع ما يتم تداوله إلكترونيًا خلال فترة الامتحانات، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، للتعامل الفوري مع أي محاولة لنشر الشائعات أو بث القلق في نفوس الطلبة.

وأكدت الوزارة أن امتحانات الصف الثاني عشر، التي تنطلق يوم الأربعاء، ستُجرى في بيئة امتحانية تتسم بالشفافية والأمان والانضباط، مشيرة إلى تطبيق لائحة مخالفات الامتحانات بكل حزم، من أجل صون نزاهة المنظومة التعليمية.

وشددت على إلزام جميع الطلاب بالتقيد بالتعليمات داخل اللجان ومنع إدخال الهواتف أو الأجهزة الذكية، وسط تحذيرات من أن أي مخالفة ستُعامل بصرامة ضمن القوانين واللوائح المعمول بها.