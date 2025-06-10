اندلعت عدة انفجارات وحرائق أمس (الإثنين) على متن سفينة شحن كانت متجهة إلى العاصمة المالية للهند مومباي؛ ما أسفر عن سقوط 40 حاوية في بحر العرب ودفع معظم أفراد الطاقم إلى القفز في الماء هربا من النيران.

وأوضح سكرتير هيئة إدارة الكوارث بولاية كيرالا شيخار كورياكوس أن السفينة (وان هاي 503) التي ترفع علم سنغافورة تعرضت لحادثة على بعد نحو 144 كيلومترا (90 ميلا) من ساحل الولاية الواقعة جنوب الهند.

وأضاف «وفقا للمعلومات الأولية.. كان على متن السفينة 22 عاملا.. قفز 18 منهم إلى البحر وتم إنقاذهم على متن قوارب».

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرها خفر السواحل الهندي عبر منصة إكس عمودا كثيفا من الدخان الأسود يتصاعد من السفينة وعددا من الحاويات مفتوحة ومبعثرة بالقرب من مصدر الدخان.

وقال مسؤول للعلاقات العامة بوزارة الدفاع عبر إكس أيضا «السفينة تحترق حاليا وتنجرف».

ولم يكشف المسؤولون عن طبيعة الشحنة الموجودة داخل الحاويات ولا عن سبب الانفجارات.

وشهد الشهر الماضي حادثة مشابهة قبالة كيرالا، حيث غرقت سفينة حاويات أخرى؛ ما أدى إلى سقوط 100 حاوية شحن في بحر العرب.

وأكدت المديرية العامة للشحن يوم الجمعة أنه لم ترد أي تقارير عن تلوث نفطي جراء تلك الحادثة.