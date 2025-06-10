يُعد البطيخ فاكهة مثالية للعناية بالبشرة في فصل الصيف، فبفضل غناه بالماء بنسبة تفوق 90%، يساهم البطيخ في ترطيب البشرة بعمق وحمايتها من الجفاف الناتج عن درجات الحرارة المرتفعة.ويحتوي البطيخ كذلك على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، لاسيما فيتامين C، الذي يعزز إنتاج الكولاجين ويقاوم علامات الشيخوخة المبكرة، إضافة إلى احتوائه على مادة اللايكوبين التي تحمي البشرة من الأضرار الناجمة عن التعرض لأشعة الشمس.وينصح خبراء العناية بالبشرة بتناول شرائح البطيخ بانتظام خلال أشهر الصيف، ودمجها في روتين التغذية اليومي للحصول على بشرة نضرة وصحية. كما يمكن الاستفادة منه موضعياً عبر استخدام أقنعة طبيعية مصنوعة من لبّه لتعزيز نعومة البشرة وإشراقها.ويمثّل البطيخ مثالاً على الدور المحوري الذي تلعبه التغذية السليمة في تعزيز صحة البشرة، لاسيما في الأجواء الحارة التي تتطلب عناية إضافية.