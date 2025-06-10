كشف تقرير صحي حديث نشرته «العربية» أن تناول الشوكولاتة الداكنة مع الشاي يمكن أن يحقق فوائد كبيرة لصحة القلب ويسهم في خفض ضغط الدم.وأوضح التقرير أن مركّبات الفلافونويد الموجودة في الشوكولاتة، بالتوازي مع البوليفينولات المتوفرة في الشاي، تشكّل مزيجاً مثالياً لتعزيز وظيفة الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.وأظهرت الدراسات أن الاستهلاك المنتظم لهذا الثنائي يساعد في خفض مستويات ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، ما يقلل من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية. كما يعمل هذا التآزر بين الشوكولاتة والشاي على تقليل الالتهابات وتحسين مرونة الشرايين.وينصح الخبراء بتناول كميات معتدلة من الشوكولاتة الداكنة (ذات محتوى مرتفع من الكاكاو) إلى جانب الشاي الأخضر أو الأسود غير المحلّى، لتحقيق أقصى استفادة دون تحميل الجسم سعرات حرارية زائدة.ويمثّل هذا الاكتشاف فرصة لمحبي الشوكولاتة للاستمتاع بها ضمن نمط غذائي صحي ومتوازن.