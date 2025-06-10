لم يكتب بالقلم، بل بالمعدن، وصنع من الذهب باباً يُفضي إلى الجلال. أحمد إبراهيم بدر، ابن مكة وصائغ باب الكعبة، ورئيس صُنّاعها لأكثر من 35 عاماً، سكن اسمه بين مفاصل التاريخ المكي، حيث الذهب يطوّع للتقديس، والفن يصير فضيلة.وُلد عام 1349هـ (1920م)، وورث المهنة عن والده شيخ الصاغة، فجمع بين المهارة الحرفية وصدق النية، وصنع باب الكعبة الذي أمر به الملك خالد – رحمه الله – عام 1399هـ، وأشرف على تركيب إطار الحجر الأسود، وتولى صناعة التوبة داخل الكعبة، لتكون يداه شاهدة على أدق تفاصيل الهيبة.عائلته، آل بدر، أصبحت مرجعاً في صناعة الهدايا الملكية من الحلي والسيوف والمصوغات، لكن أحمد كان الأبرز.. لأنه صنع شيئاً لا يُهدى، بل يُقدّس: باب الكعبة.رحل عام 1430هـ (2009م)، لكنه باقٍ في الذهب الذي يراه الطائفون كل يوم، وفي تاريخ مكة الذي لا يُمحى.