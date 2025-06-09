تناقلت وسائل الإعلام تعثر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (78 عاماً) أثناء صعوده سلم طائرته الرئاسية دون أي تعليق رسمي من البيت الأبيض، وعلى السلم نفسه، وفي المكان نفسه، تعثر وزير الخارجية الأمريكي ماركيو روبيو (54 عاماً).





ورغم الكثير من التعليقات المختلفة التي ذهب بعضها إلى الضعف البدني للرئيس الأمريكي، إلا أن تعثر وزير خارجيته روبيو على السلم نفسه وفي المكان ذاته يشير إلى خلل في سلم الطائرة أدى إلى تعثرهما الذي منح خصومهما فرصة الذهاب إلى تدهور في صحة الرئيس الأمريكي ترمب، وهو الذي كان يتشفى بسقوط الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن على سلم الطائرة وعثراته في المناسبات والمؤتمرات الصحفية.