أوقفت شرطة الهجرة والجمارك الأمريكية لوقت وجيز نجم «تيك توك» السنغالي الإيطالي خابي لام الذي يحظى حسابه بأكبر عدد من المتابعين في العالم، وأوضحت أنها أذنت له بـ«المغادرة الطوعية» من الولايات المتحدة بعد تجاوز إقامته فيها مدة صلاحية تأشيرته.

وأعلنت شرطة الهجرة والجمارك في بيان أنها «أوقفت المواطن الإيطالي لام (25 عاماً) في 6 يونيو بمطار هاري ريد الدولي في لاس فيغاس بولاية نيفادا، لمخالفته قوانين الهجرة».

وأضاف البيان أن لام دخل الولايات المتحدة في 30 أبريل و«تجاوز مدة صلاحية تأشيرته». وأفاد بأن إذناً بـ«المغادرة الطوعية أُعطيَ في 6 يونيو» للام، مشيراً إلى أن المؤثر الإيطالي السنغالي الأصل الذي يبلغ عدد متابعيه على تيك توك 162,2 مليون، وهو الأكبر على هذه المنصة، «غادر الولايات المتحدة» بعد حصوله على الإذن.

وحتى ظهر السبت، لم ينشر لام أي تعليق على الحادثة.

ونفّذ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي وعوده الانتخابية بتشديد ضوابط الهجرة وبشنّ حملة ترحيل جماعي من الولايات المتحدة، طُعن في بعض جوانبها أمام المحاكم الأمريكية.

واشتهر لام الذي عُيّن سفيراً لليونيسيف في نهاية يناير، بمقاطع الفيديو القصيرة والصامتة التي يسخر فيها من البرامج التعليمية والنصائح التي تعقّد المهمات البسيطة وتنتشر بكثرة على الإنترنت. ويقدّم لام في مقاطعه حلولاً سهلة لما تعقّده هذه البرامج التعليمية، معبّراً عن استغرابه بحركة رفع راحتَي يديه نحو السماء، مصحوبة بابتسامة بالمعنى نفسه وبعينين واسعتين تَشِيان أيضاً بالدهشة.

وخطرت فكرة دخول عالم «تيك توك» للام عندما كان محتاراً في أمره في المسكن الشعبي لعائلته في تشيفاسو قرب تورينو (شمال إيطاليا)، بعدما فقد وظيفته كميكانيكي في أحد المصانع في مارس 2020، مع بداية جائحة كوفيد.

ولقيَت مقاطع الفيديو التي ينشرها نجاحاً كبيراً، ما أتاح له تحقيق مدخول كبير، إذ كسب نحو 16,5 مليون دولار من عقود تعاون مع شركات بين يونيو 2022 وسبتمبر 2023، وفق تقديرات مجلة «فوربس».