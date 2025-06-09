تحطمت طائرة على متنها عدة أشخاص في مقاطعة كوفي بولاية تينيسي الأمريكية، على بُعد نحو 60 ميلاً جنوب ناشفيل، وفقًا لدورية الطرق السريعة في تينيسي.

وكتبت دورية الطرق السريعة في منشور على موقع إكس بعد ظهر الأحد: «تشير التقارير الأولية إلى وجود ما بين 16 إلى 20 شخصًا على متنها. نُقل بعضهم جوًا إلى مستشفيات قريبة». وأضافت: «هذا موقع نشط».

وقالت دورية الطرق السريعة في منشور على فيسبوك إنه تم نقل العديد من الأشخاص جوًا إلى المستشفيات المحلية، بينما يجري تقييم حالات أخرى في موقع الحادثة.

ولم تسجل أي وفيات في الحادثة، ولكن هناك بعض الإصابات الطفيفة، وفقًا لليل راسل، المتحدث باسم مدينة تولاهوما، حيث وقعت الحادثة.

ويُظهر مقطع فيديو لدورية الطرق السريعة أضرارًا في ذيل الطائرة الذي يبدو أنه انكسر مع أجزاء أخرى من الطائرة. ويظهر في الفيديو شريط تحذير أصفر يحجب المنطقة التي استقرت فيها الطائرة، بينما يُجري المسؤولون تحقيقات في مكان الحادثة.