كشفت دراسة حديثة أن العمل لساعات طويلة يؤثر سلباً على بنية الدماغ، ما يزيد من مخاطر الإصابة بالاكتئاب والقلق. وأظهرت النتائج أن الأفراد الذين يعملون أكثر من 55 ساعة أسبوعياً يعانون من تغيّرات في المادة البيضاء بالدماغ، وهي المسؤولة عن نقل الإشارات العصبية. هذه التغيّرات قد تؤدي إلى ضعف التركيز واضطرابات النوم. وأكد الباحثون أن الإجهاد الناتج عن العمل المفرط يسبّب اختلالات هرمونية تؤثر على الصحة العامة. وتوصي الدراسة بضرورة تحديد ساعات العمل وتوفير فترات راحة منتظمة للحفاظ على الصحة النفسية والجسدية للموظفين.